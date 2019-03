Brief 2 ’Het liefdesoptreden van VVD en D66’

Het waren scheidsrechters in een zomeravond-voetbalwedstrijd. De politieke leiders voerden hun eigen toneelstukje op, focusten zich op de kijker met emotieverhalen om ze in verwarring te brengen.

De regelmatige roep van D66, GroenLinks en CDA aan de andere politieke leiders om met hun gedachtegoed klakkeloos mee te gaan, was ronduit naïef. Met als hoogtepunt het liefdesoptreden van de fractieleider van VVD aan D66 aan het eind van dit in alle opzichten armoedig debat.

All you need is love.

J. Werkhoven

