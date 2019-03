’Beetje medelijden met de Tesla-rijders’

Mijn auto staat in de garage onder de flat, ik draai achteruit en rijd onder de 30 km/per uur op mijn gemak door de poort zodat mijn zijspiegels er nog aan blijven zitten. Ik moet blijven staan voor het verkeer van links en rechts en kan dus ook niet in 2.6 seconden met 100 km verder rijden, want ik moet ook nog eens een korte bocht om!

Als ik de enorme files zie op de Nederlandse wegen heb ik toch en beetje te doen met de dure Tesla-rijders. Door het staan en langzaam rijden in de file moet je sneller aan de stekker en dat ook nog duurt lang.

Maya de Groot, Weert