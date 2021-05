Onlangs waren twee Marokkaanse zussen in het nieuws, die hun hele leven illegaal in ons land hadden gewoond. Nu dreigden ze als volwassenen te worden uitgezet. In de media werden de jonge vrouwen geportretteerd als modelburger. De rechter had een streep door hun gedwongen vertrek gezet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wilde in beroep gaan en moest dat bezuren.