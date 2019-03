Uitslag stelling: Salaris vertrouwelijke info

Het voorstel van de PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus om salarisstroken anoniem beschikbaar te stellen, stuit op veel verzet doordat de meesten dit in strijd met de privacy van medewerkers vindt. Bovendien, stellen sommigen, is dit vraagstuk gemakkelijk op te lossen. Zo betoogt een werkneemster: „Personeelszaken heeft de salarisinformatie beschikbaar en kan derhalve zonder problemen het verschil vaststellen en vervolgens ongedaan maken.” En een ander valt bij: „Mijn loonstrook is niet geheim, maar ik loop er ook niet mee te koop. De werkgevers moeten met hun billen bloot en inzage geven wat zij uitgeven aan loonkosten. Zo kun je ook zien wat zij dus aan vrouwelijke en mannelijke werknemers betalen.”

Hoewel de meesten het salaris liever geheim houden, is het wel zo dat de meerderheid, zowel bij mannelijke als vrouwelijke deelnemers, menen dat de ongelijke beloning tussen de geslachten aangepakt moet worden. Ondanks dat dit in strijd met de wet is, komt het nog steeds voor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdienden vrouwen in 2016 bij de overheid 8 procent minder dan mannen, in het bedrijfsleven was dat zelfs 19 procent.

Het is niet verwonderlijk dat de loonkloof bij vrouwen grote ergernis en boosheid oproept. „Waarom moet een vrouw die dezelfde capaciteiten heeft als een man minder verdienen? Dat is pas discriminatie”, foetert een boze dame. En een geestverwante vindt dat de emancipatiestrijd in het bedrijfsleven voortgezet moet worden: „Het is mij al jaren een doorn in het oog dat er verschil is in salaris tussen mannen en vrouwen. Bij gelijke geschiktheid voor een functie moet het salaris hetzelfde zijn. Bovendien moeten er meer vrouwen in hogere functies komen. Te veel directeuren en managers zijn nu mannen.”

Toch menen velen ook dat salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in gelijke functies wel logisch te verklaren zijn. Zo betoogt één van hen: „Het gaat niet alleen om de functie, maar ook om het functioneren van de persoon in de functie. Dus alleen naar de loonstrook kijken is grote onzin.”

Bovendien werken veel vrouwen relatief vaker dan mannen in sectoren waar de lonen lager liggen, zoals het onderwijs en de zorg. De lage beloning maakt sommigen boos, temeer omdat deze sectoren juist als ’zwaar’ zijn te classificeren, vinden zij. Eén van hen benadrukt: „Vrouwen worden stelselmatig onderbetaald. Ook in de veel te zware vrouwenberoepen als zorg en onderwijs. De opleidingen hiertoe zijn zwaar en zwaarder dan mannenberoepen. Hoe middeleeuws is deze discussie.... Doe er gewoon wat aan!”

Loopbaanperspectief en beloning moeten voor mannen en vrouwen met dezelfde capaciteiten en kwaliteiten gelijk zijn, vindt de meerderheid. Maar de meesten zijn het er wel over eens dat de carrière van vrouwen blijft steken zodra ze kinderen krijgen. Veel vrouwen gaan dan parttime werken of soms stoppen ze (tijdelijk) met werken. Nederland is kampioen deeltijd werken, zeker in vergelijking met andere Europese landen.