De Kwestie: Seksuele voorlichting ’Eigen grenzen leren kennen zo waardevol’

— Kinderen komen hoe dan in aanraking met seksonderwerpen. Ze zullen dan hun informatie gaan halen bij het toegankelijkste alternatief: het internet, aldus Belle Barbé. „Daar lezen of zien kinderen al snel dingen die absoluut niet passend zijn voor hun leeftijd. Ik kan me niet voorstellen dat dát is wat ouders liever hebben.”

Door Belle Barbé

Afgelopen week hebben veel ouders hun stem laten horen als het ging om de Week van de Lentekriebels. Alhoewel het grootste gedeelte van de ouders blij is dat scholen aandacht besteden aan deze onderwerpen, is er ook een groep ouders die hun zorgen uit. En dat mag natuurlijk; niemand heeft iets tegen ouders die hun kind willen beschermen. De paradox is echter dat juist het geven van lessen seksuele vorming een beschermende werking heeft op kinderen; ze beginnen later aan hun eerste seksuele handeling en maken minder grensoverschrijdend gedrag mee.