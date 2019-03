’Terughalen is absurd en onverantwoord’

De discussie over de gevangen IS’ers laait weer op. De argumenten? Dat we hen kunnen deradicaliseren – alsof deradicalisering een exacte wetenschap is - en dat het zogezegd veiliger is om hen bij ons op te sluiten dan hen in Syrië en Irak aan hun lot over te laten; daar zouden we geen of minder controle over hen kunnen uitoefenen.