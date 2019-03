Ⓒ AFP

Wat moeten we aan met de polderjihadi’s die zich aansloten bij Islamitische Staat en nu worden vastgehouden in Syrië of Irak? De meningen van hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Edwin Bakker (’Help hen bij hun terugkeer’) en de Vlaamse arabist, islamoloog en radicaliseringsexpert Montasser AlDe’emeh (’Dat is absurd!’) liggen ver uiteen.