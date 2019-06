Uitslag stelling: ’Ban plastic uit supermarkt’

Maar tegelijkertijd klinkt bij velen wrevel en ergernis door over het massale aanbod van plastic verpakkingen en - tasjes in supermarkten. Het liefst zouden zij zien dat alle grootgrutters overstappen op een alternatief om groente en fruit in te verpakken. „Waarom stoppen de producenten en de supermarkten niet met het verpakken in plastic? Er zijn genoeg alternatieven, zoals papieren zakken e.d. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er helemaal geen plastic verpakking”, stelt een oudere deelnemer. Deze respondent krijgt bijval van veel anderen die zich vertwijfeld afvragen waar de ’bruine papieren zakken’ zijn gebleven?

Sommigen vinden de actie veel te beperkt oftewel ’een druppel op een gloeiende plaat’, zoals iemand het omschrijft. Zij menen dat supermarkten veel meer kunnen doen. „Verkoop ook geen plastic tassen bij de kassa. Iedere winkel moet het willen verbannen! Neem zelf een tas mee of verkoop juten- of canvastasjes bij de kassa”, adviseert een milieubewuste deelnemer.

Ook in het buitenland bestaan vergelijkbare acties. Zo schrijft een Engeland-kenner: „In Groot-Brittannië wordt er al langer omgerekend 10 eurocent gevraagd voor plastic tassen. Sommige supermarkten hebben een pilot om al het plastic voor vers fruit weg te halen. Het is dus mogelijk.”

Velen erkennen en weten dat plastic afval een groot probleem vormt voor het leven op aarde. De roep om een milieuvriendelijke en afbreekbare variant is groot. Sommigen menen dat de kwestie van de ’plastic soup’ zelfs groter is dan de opwarming van de aarde. „Het plastic probleem is vele maal groter dan het CO2- en fijnstofprobleem. Denk maar aan de plastic zak op 11.000 meter diepte in de Marianentrog bij de Filipijnen.”

Maar de Aldi-actie krijgt niet van iedereen applaus. Velen menen dat plastic nodig is om de hygiëne van producten te waarborgen. En sommige tegenstanders van de actie vermoeden een win-winsituatie voor de supermarktketen om goodwill te kweken bij de ’groene’ klanten, en tegelijkertijd toch eraan te verdienen door de verkoop van plastic tasjes voor 1 eurocent. „Gewoon een ordinaire maatregel om meer winst te kunnen maken”, duidt een ander. Toch wordt dit ontkend door voorstanders, van wie iemand stelt: „Het is een actie waar het niet gaat om het geld, maar om bewustwording. Als je in de portemonnee wordt geraakt, hoe klein het bedrag ook is, is dit even een wake-upcall over waar je mee bezig bent.”

Andere opposanten vinden dat de consument geen stem heeft in de plastic overvloed. Zo schrijft één van hen: „Het plastic wordt de consument opgedrongen, zonder daar ooit een keus in te hebben.”

Enkelen hebben geen moeite met de plastic tasjes voor groente en fruit. Zij benadrukken dat in Nederland afvalscheiding gemeengoed is en wijzen met een beschuldigende vinger naar het buitenland. „De ’plastic soup’ in zee komt uit ontwikkelingslanden waar het de hygiëne ten goede komt. Als men hier de plastic zakjes scheidt, zijn we al een eind verder.”