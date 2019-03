’Laat de polderjihadi’s maar lekker blijven waar ze zitten’

Honderden reacties kwamen er binnen op de Kwestie van vandaag en die waren eensluidend: je wilde daarheen, je wilde daar vechten en je wilde daar je paradijs opbouwen? Laat je dan ook maar daar berechten!

Duidelijke uitslagen hebben we wel eens eerder gehad in deze rubriek, maar zo duidelijk als deze nog nooit. Letterlijk bijna iedereen wil de polderjihadi’s ver van ons bed houden. Overigens is het gewicht van onze meningen maar beperkt, vreest Hdr665: „Realistisch gezien doet onze mening er niet toe. Alle opeenvolgende volksvertegenwoordigers hebben in hun naïeve calvinistische bevoogding besloten de deuren wagenwijd open te zetten voor de islam. In de Arabische doctrine heeft Nederland het grootste potentieel om de sharia in te voeren. Ja, Nederland als islamitisch land. Het past in die doctrine om ’IS-spijtoptanten’ terug te halen. Het gaat dan sneller. Als u dit wilt, moet u vooral niet stemmen. Laat uw stem verloren gaan.”

"Deradicaliseren is een van de grootste fabels van deze eeuw"

C/b verwoordt het gevoel van velen als hij (of zij) zegt: „Het stomste wat je kan doen is de polderjihadi’s terughalen. Het was en is hun eigen vrije keus. Spijt hebben ze er niet van, dus gaan ze hier gewoon door. Wat een staaltje van disrespect tegenover de eigen bevolking. Wat kan je anders verwachten vanuit Den Haag?”

E.niemeijer92 is even beslist in zijn mening: „Nu het Kalifaat is ingestort komen de laffe krokodillentranen. Vergeet niet dat deze terroristen de intentie hadden om ons ’ongelovigen’ te onthoofden. Wat voor een signaal geef je af door ze terug te halen?”

En die deradicaliseringsprogramma’s dan? Nou, zegt Peter.willems-64710, die werken dus niet: „Deradicaliseren is een van de grootste fabels van deze eeuw. Kan niet, bestaat niet, en gaat ook nooit gebeuren. Een kronkel tussen de oren kun je in een kliniek niet rechtbreien. (..) Mij hou je in ieder geval niet (meer) voor de gek.”

Dat denkt ook Brulboei: „Die mensen mijn zo zwaar vergriept en gestoord, dat zes jaar gevangenis averechts werkt en ze vaak nog bozer maakt. Zo ook de vrouwen en kinderen, de meeste zijn voor het leven getekend. En zo te lezen ben ik niet de enige die er zo over denkt.”

"Geen werkgever die ze hier wil en daardoor levenslang uitkering trekken zeker?"

Hoogleraar Terrorismestudies Edwin Bakker denkt dat het verstandig is om polderjihadisten te begeleiden bij een terugkeer, maar daarin staat hij wel alleen. Sdrenth-99478 zegt in ieder geval: „Hoezo Nederland zijn verantwoordelijkheid nemen? Vechten voor andere mogendheid betekent: paspoort kwijt. Met volle verstand voor gekozen en nu dus niet het balletje bij ons leggen! Wie zijn kont brandt, moet op de blaren zitten. Niet ons probleem van maken en het lekker zelf uitzoeken daar! Geen werkgever die ze hier wil en daardoor levenslang uitkering trekken zeker?” Trasrino denkt: „’Daar laten zitten maakt ons niet veilig’, lees ik. Maar hierheen halen ook niet. Dus laten zitten, die getraumatiseerde en verknipte mensen. Hebben we niet veel meer aan. En afpakken dat Nederlandse paspoort!”

Geldt dat ook voor de mensen die daar niet (zeggen te) hebben geschoten? Ja, want dat doet er niet toe, zegt Mort (en velen met hem): „Wat mij betreft hebben deze mensen deel uitgemaakt van een vreemde krijgsmacht of deze ondersteund. Dat doe je ook als kok, verbindingsman of hospik, al dat gelul over daadwerkelijk vechten is irrelevant gewauwel van advocaten. En daarmee verspeel je elk recht om deel uit te maken van onze gemeenschap. Nationaliteit afnemen als dat kan, maar in ieder geval nooit meer hier binnenlaten. Ze hebben gekozen om deel uit te maken van dat kalifaat? Mooi! Zoek het daar dan maar lekker uit. Keuzes komen met consequenties.”

Zelfs die ene reageerder (ene Bas Overmars) die zich coulant leek te tonen naar de polderjihadisten die nu in een door Koerden bewaakt kamp in de woestijn met angst en beven hun toekomst afwachten, bleek uiteindelijk vol sarcasme te zitten: „Ik weet zeker dat wanneer wij de jihadisten terughalen, dat we er waarschijnlijk niets van zullen merken. Misschien een of twee aanslagen, maar dat risico moeten we dan maar nemen. #doeislief.” Dat kun je niet serieus menen en wij kunnen dat niet serieus nemen, Bas…

"Daar laten berechten en daar de consequenties van hun keuzes ondergaan"

Hemelbestormer deed dat wel: „@Bas Overmars vindt het niet zo erg als er een paar slachtoffers vallen wanneer je al die misdadigers hier vrij laat rondlopen. Bas, het zal je zoon of dochter maar zijn, die met een afgehakt hoofd gevonden wordt. Als het in de toekomst echt gebeurt, zal ik altijd aan uw reactie denken.”

Goed en wat moet er dan wel met die mensen gebeuren? Nou, daar bent u het wel over eens: „Daar laten berechten en daar de consequenties van hun keuzes ondergaan.”