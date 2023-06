Infiltrant niet lozen maar koesteren

In tijden waarin techniek een belangrijke basis vormt voor het bestrijden van georganiseerde misdaad is men weleens geneigd de menselijke inbreng te vergeten. Dankzij het ontsleutelen van miljoenen berichten die criminelen met pgp-telefoons naar elkaar verzonden, lijkt het of misdrijven alleen nog worden opgelost met het kraken van netwerken. Digitaal rechercheren is het modewoord in de opsporingswereld.