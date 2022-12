Premium Het beste van De Telegraaf

Vredesonderhandelingen gaan in Congo door tot aan de lunchtijd

Door RUUD ELMENDORP Kopieer naar clipboard

NAIROBI - De onderhandelingen in het vredesproces voor de Democratische Republiek Congo (DRC) duren inmiddels een week, maar er is nog geen vooruitgang geboekt. Bij vredesbesprekingen had ik altijd de voorstelling van een kleine kamer met een tafel waar generaals door presidenten worden toegeblaft. De werkelijkheid in het luxe Safari Park Hotel in Nairobi is anders.