’Alleen excuses maken is niet genoeg’

Als minister heeft Asscher volledig gefaald in de toeslagenaffaire. Mede door zijn niet-handelen en wegkijken zitten duizenden ouders nu nog in diepe ellende. Asscher biedt nu zijn excuses aan, niet rechtstreeks maar veilig via een stukje tekst op Facebook.

Als Asscher ballen heeft dan maakt hij in het spotje van de PvdA in de zendtijd voor politieke partijen frontaal in beeld zijn excuses en dan moet zijn laatste zin zijn: „Als minister heb ik gefaald, ik heb de signalen die vanuit de samenleving kwamen volstrekt niet serieus genomen. Ik begrijp dat er geen vertrouwen in mij meer is en dat ik dat vertrouwen ook op korte termijn niet zal terugwinnen. Het is daarom dat ik stop als lijsttrekker van de PvdA, ik zal ook niet op de kieslijst staan en trek mij volledig terug uit de politiek.”

Cees Speklé, Oegstgeest

