Maar mijn buurman kwam sneeuw ruimen en heeft me bevrijdt en hij komt elke dag ruimen. Op woensdag komt de laatste weken aan aardige dame een liter soep brengen ,gekookt door de beheerder van ons buurthuis. Het is o.m. een idee van De Zonnebloem. Soms gaat de soep gepaard met een bosje tulpen van een bollenboer uit de buurt, heel verrassend voor ons opgesloten ouderen. Waar een klein dorp groot in kan zijn.

H. van der Linden