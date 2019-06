’Wie heeft meeste baat bij loonstijging?’

Hoe is het mogelijk dat de grote organisaties die recentelijk nog mochten rekenen op een miljardenondersteuning in het kader van dividend belasting nu met hun klotsende winsten worden aangesproken op het verhogen van salarissen.

Wat iedereen al langer wist is dat we er eerder op achteruit dan vooruit gaan met alle bekende lastenverzwaringen als energiebelasting, BTW-verhoging etc.

En hoe onnozel kun je zijn om op het moment dat dit door de rekenmeesters wordt erkend te roepen dat de inmiddels in de supermarkten gestegen prijzen verder omhoog moeten.

Dan ook de vraag wie er met gestegen lonen er het meeste baat van heeft. Het kabinet of de burger?

Gert-Jan de Kruyff, Bosch en Duin