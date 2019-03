’Blij met parttime job’

In mijn omgeving zie ik veel vrouwen gewoon tevreden zijn met een deeltijdbaan of geen baan. Ze verdienen geld omdat hun kinderen niet naar de betaalde opvang hoeven. Ze voeden hun kinderen zelf op. Wie kan dat beter dan een eigen ouder? Wordt het niet eens tijd dat we alle vrouwen van Nederland die volgens de roeptoeters zouden moeten gaan werken gaan vragen of ze werkelijk (veel meer)willen werken? De uitslag kon wel eens verrassend zijn.

Overigens ben ik in een gezin opgegroeid waar de vrouw werkte en de man het huishouden e.d. deed inclusief een groot deel van de opvoeding. Zo kan het ook.

Aad van der Gulik, Lisse