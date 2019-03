Brief 2 ’Andere zaken veel belangrijker’

Nederland, qua grootte een stipje op de wereldkaart. Totaal verwaarloosbaar. Met een CO2 uitstoot die in verhouding vergeleken met de rest van de wereld nagenoeg nul is! Terwijl er legio andere zaken in ons land spelen die veel belangrijker zijn en die eigenlijk voor veel meer verontrusting zouden moeten zorgen en waar al veel eerder massa's mensen voor in de bres hadden moeten springen. Maar dan hoor je niemand.

Stijging van het aantal voedselbanken die als nooit tevoren zo floreren, tienduizenden gezinnen die de wanhoop nabij zijn en niet meer weten hoe ze rond moeten komen, Groningers die in de steek worden gelaten en die het zelf maar moeten uitzoeken, ziekenhuizen die failliet gaan, de zorg die achteruit holt, kinderen die met lege magen naar school worden gestuurd. Het migratieprobleem. Een summiere opsomming van wat er allemaal loos is in dit land. Je kan er met gemak een A4 aan misstanden mee vullen.

Tegen al die demonstranten die voor de verkeerde redenen de straat op gingen, zou ik willen zeggen: Schaam je!

Jan Muijs, Tilburg

