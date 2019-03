’Regionale zaken niet aan bod’

Blijkbaar laten ze zich verdringen door de lijsttrekkers van hun partijen in de Tweede Kamer. Zijn deze mensen zelf niet in staat om hun zegje te doen of mogen ze dat misschien niet? In ieder geval heb ik nergens verwoord gezien wat zij ons in de provincie respectievelijk in de waterschappen te bieden hebben. Teleurstellend toch?

O. Schulski