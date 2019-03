’Europese vliegtaks wel invoeren’

In de berichtgeving staat dit argument bij mijn weten echter niet. Deze lezer stelt wel volgens het artikel dat het veel beter zou zijn om de geldverslindende verplichte omvliegroutes aan te pakken. Het zou de sector 10 miljard p/j besparen. Een goed idee, waarom is dit niet al gisteren aangepakt? Politieke onmacht c.q. onwil? Maar hij vergist zich als hij meent dat er voor het één gekozen moet worden en niet voor het ander. Beide moeten doorgevoerd worden waarbij in het geval van de vliegtaks niet-Europese vliegtuigmaatschappijen een heffing moeten krijgen voor het concurrentievoordeel dat hen anders in de schoot geworpen zou worden.

R. van der Gun, Zeist