Nooit voor een Nexit stemmen

Als je ziet wat voor een onverwachte en onbekende ellende er op de economie en werkgelegenheid van de Britten afkomt.

De Britten wisten en weten nog steeds niet waar ze voor stemden. Ze zien nu pas wat enkele gevolgen zijn en nog lang niet wat er na eind maart nog komt.

Een referendum is voor de genoemde partijen lekker makkelijk, want als het verkeerd gaat, kunnen zij hun handen in onschuld wassen.

Laten ze zelf onderzoeken en beslissen, daarvoor zijn ze immers gekozen. Je moet zo’n belangrijk onderwerp niet uit handen geven.

Een Nexit (of Brexit) is een veel te complexe zaak om in een volksraadpleging voor te leggen aan de gemiddelde burger.

Een (bindend) referendum over euthanasie en hondenpoep is voor de gemiddelde burger te bevatten, maar over de economische gevolgen van een handelsovereenkomst of het lidmaatschap van de EU naar mijn idee absoluut niet. Weg met dat Zwitserse model!

D. De Wijngaert