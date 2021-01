’Vuist maken tegen China’

Na alle berichten over opstanden in China, de verdwijning van recalcitrante staatsburgers, het machtsvertoon in Hongkong, martelingen en nu weer de verdwijning van Jack Ma, kan mijn brein er niet bij dat Europa erbij staat en ernaar kijkt, aldus Marion Kaandorp.

We zijn al grotendeels in de klauwen van dit wereldrijk door overnames van bedrijven. We hebben niks meer te zeggen over een groot deel van onze voetbalclubs, bedrijven etc. Wanneer worden we wakker? Het Europarlement is een geldverslindend orgaan, in stand gehouden door een groot deel van Europa, maar waarvoor? Wat moet er gebeuren voor ze wakker worden in het Westen?

Marion Kaandorp Alkmaar