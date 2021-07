Uitslag Stelling: ’Eerst goede alternatieven’

Volgens de politieke partijen is vervroegde sluiting nodig om de klimaatdoelen te halen en te voorkomen dat milieuclub Urgenda de Nederlandse Staat via de rechter dwangsommen laat opleggen omdat er te weinig gedaan wordt om de CO2-uitstoot te verminderen.

Nederland telt nog vier werkende kolencentrales. Die moeten uiterlijk 2030 dicht. De meeste respondenten vinden dat er eerst een goed duurzaam alternatief voorhanden moet zijn, voordat de kolencentrales worden stilgelegd. „Dit lijkt onmogelijk te lukken voor 2030”, reageert iemand. Het voorstel tot vervroegde sluiting wordt door velen gezien als paniekvoetbal. „Nederland is weer het braafste jongetje van de klas”, klaagt een deelnemer. „We gaan hier te overhaast te werk met de energietransitie.” Een andere reactie: „De centrales sluiten en dan? Nog meer bossen opstoken? We kunnen dit land ook niet vol zetten met zonnepanelen en windmolens. Wellicht toch eens nadenken over kernenergie.” Velen geven de voorkeur aan kernenergie: „Bouw vier mini kerncentrales in Nederland en we zijn onafhankelijk in onze eigen stroomvoorziening, geheel in lijn met de regels uit Brussel.” Anderen vinden dat we meer moeten inzetten op waterstof.

De overgrote meerderheid is het eens met CDA en VVD die het eerder sluiten van een kolencentrale symboolpolitiek noemen, gericht op de nationale CO2-huishouding. „Als we dan vieze bruinkoolstroom uit Duitsland krijgen, komen we van de regen in de drup”, merkt iemand op. „Kolencentrales hier zijn vele malen schoner.”

Een minderheid (11%) vindt het goed dat Urgenda de overheid zo achter de broek aanzit om de klimaatdoelen te halen. „De klimaatproblemen worden met een slakkengang bestreden; het is hoog tijd om strenge maatregelen te nemen.” Maar de meesten vinden dat de rechter in de Urgenda-zaak op de stoel van de politiek gaat zitten en keuren dat af. „Schandalig dat groene lobbyclubjes de dienst uitmaken in dit land”, vindt iemand. En een ander foetert: „Als Urgenda zo nodig de regering wil dwingen, laten ze dan eerst China aanpakken.”

In China en vier andere Aziatische landen staan 600 kolencentrales in de planning, zo meldt de Britse denktank Carbon Tracker. Het heeft daarom geen enkele zin om hier in Nederland vervroegd kolencentrales te sluiten, vindt 90 procent. „CO2 houdt niet op bij de grens en die paar centrales hier, doen er echt niet toe. Nu kost het ons alleen een heleboel geld terwijl de Aziatische landen een lange neus trekken.” Anderen, hoewel flink in de minderheid, vinden dat het wel degelijk zin heeft: „Het klimaatprobleem is groot en uitstellen is veel duurder. Als we blijven wijzen naar de landen die niet meedoen, komen we er nooit. Iemand moet ermee beginnen.”

Carbon Tracker noemt de groei van het aantal kolencentrales in Azië een gevaar voor een effectief mondiaal klimaatbeleid. Daar is driekwart van de respondenten het mee eens. Één van hen schrijft: „Natuurlijk moeten we volop inzetten op duurzame energie. Maar bij een mondiaal probleem, moet ook Azië meedoen.”