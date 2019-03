’Basisbaan werkt misbruik in de hand’

Het is nu al heel moeilijk om een goed betaalde baan in de zorg en in het onderwijs te krijgen. Laat staan straks bij personeel met korting. Want die krijgen gehaaid voorrang, omdat die goedkoper zijn en dat 2 à 3 jaar. Dat zal weer ten koste gaan van de kwaliteit in de zorg en het onderwijs. Dat moet toch niet de bedoeling zijn? Het onderwijs en de zorg zijn geen liefdadigheidsinstellingen.

Wat Buma moet doen, is de bijstand omzetten in een basisinkomen om mensen vrijheid te geven om zelf initiatief te kunnen nemen. Anders moet er flink wat geld beschikbaar komen voor re-integratie- en opleidingstrajecten met strikte prestatievoorwaarden. Daar word pas iedereen beter van! Haal de bureaucratie en financiële prikkels bij gemeentes weg want ook daardoor blijven mensen in de bijstand.

Verder lijkt het alsof Buma zegt dat een baan in de zorg, het onderwijs en in de plantsoendienst geen echte baan is. Dat zijn ze wel degelijk waar ook nog eens een groot tekort is!

Niels Aussems, Waalwijk