Uitslag Stelling: Plan werkgevers goede stap

Op 18 maart gaan werknemers in onder meer het openbaar vervoer, de bouw, haven en schoonmaak staken voor een beter pensioen. Een van de eisen van de vakbonden is dat de AOW-leeftijd bevroren wordt op 66 jaar. De meeste respondenten hebben begrip voor de acties. Zij zijn het met de bonden eens dat werkenden op een gezonde manier hun pensioen moeten kunnen halen.

Iemand zegt: „Ben maar eens 40 jaar stratenmaker, dan ben je blij als je op je 60e nog recht kunt lopen. Men moet reëel blijven daar in Den Haag. Na 40 jaar zware arbeid is je lichaam op en heb je recht op rust op je oude dag.”

De meeste respondenten vinden het voorstel van de werkgevers dan ook een goed plan, dat de vastgelopen pensioenonderhandelingen hernieuwde energie zou kunnen geven. De werkgevers hebben er zelf natuurlijk ook belang bij, merken sommigen op. „Steeds meer mensen komen in de ziektewet of worden afgekeurd en dat kost hun geld.” Anderen vinden dit de meest realistische oplossing. „Iedereen water bij de wijn doen, dus nu de vakbonden ook...” Die moeten eens ophouden met dwarsliggen, wordt hier en daar gemopperd. „Er lag eind vorig jaar een zeer acceptabel akkoord, wat verworpen werd.”

Vijftien procent vindt het geen goed plan om mensen met zwaar werk vervroegd recht op AOW te geven. „De AOW-leeftijd moet voor iedereen gelijk zijn, ongeacht zijn of haar beroep. Iemand met een zwaar beroep kan zich altijd, als het te zwaar wordt, omscholen en lichter werk gaan doen”, betoogt iemand. Een ander:: „Iedereen of niemand eerder AOW. Het huidige systeem faalt al jaren. Er moet een heel nieuw systeem komen op basis van arbeidsjaren.”

Zowel onder de voor- als tegenstanders vragen velen zich af hoe je precies bepaalt wat zwaar werk is. „Er zijn ook minder lichamelijk, maar wel zeer intensieve, verantwoordelijke en geestelijk zwaar belastende beroepen. Dat valt ook onder een zwaar beroep maar daar wordt zo niet tegenaan gekeken.”

De werkgevers zijn bereid een lijst met zware beroepen op te stellen naar voorbeeld van Oostenrijk, waar al langer met zo’n lijst wordt gewerkt. Criteria zijn o.a. zwaar lichamelijk werk, nachtdiensten draaien, in extreme hitte of kou werken of onder gevaarlijke omstandigheden.

Driekwart denkt dat zo’n lijst ook voor Nederland goed zou werken. Maar anderen zetten er vraagtekens bij. „Sta zelf dagelijks om 03.30 uur op om naar mijn werk te gaan en kom om 15.30 uur weer thuis. Heb te maken bedreigingen etc. maar zal waarschijnlijk nooit voldoen aan het begrip zwaar werk.”

En wie gaat het betalen? De werkgevers vinden dat de rekening bij het kabinet moet komen te liggen. Een respondent zegt: „Lekker makkelijk om de rekening bij de overheid - de belastingbetaler - neer leggen.” Een ander stelt: „Het kost natuurlijk geld, maar het is maar net hoe je het bekijkt. Als je 63 bent en arbeidsongeschikt raakt door je werk, dan kost het ook geld. Laten we een eerlijke berekening maken en transparant zijn. We moeten het samen doen, oud en jong.”