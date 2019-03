Brief 1: ’Extra belast door bijklussen’

Bouwvakkers en tegelzetters zouden ontzien moeten worden in de AOW-plannen. Weet u dat vakbonden jarenlang gevochten hebben voor kortere werkdagen, beschermde kleding en arbowetten?

Gevolg, als de arbeidsdag om vier uur is afgelopen, werd juist in die beroepen behoorlijk bijgeklust na de avondmaaltijd! Het lichaam dat normaal dan goed zou herstellen wordt nu opnieuw belast met als bijkomend nadeel dat voor de in ’zwarte’ overuren opgelopen slijtage géén premies worden afgedragen die latere (medische) kosten voor de samenleving zouden kunnen opvangen.

RGW Hamers

