’De principes van de PVV’

Hoog van de toren blazen dat Nederland weg moet uit Brussel want daar is het toch wel heel erg allemaal om vervolgens te vernemen dat de hiervoor in aanmerking komende leden elkaar de tent uit vechten om de veel te grote maandelijks beloning te kunnen opstrijken.

Het betreft dus niet echt een politieke partij waar Nederland op zit te wachten om onze verkregen welvaart te behouden.

Peter Borst, Beverwijk