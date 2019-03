’Later oordelen over Brexit’

Een WUZ-schrijver voelt zich blijkbaar een meer dan gemiddeld burger (Tel. 12/3) want hij weet dat er zonder EU alleen maar ellende komt. Gemiddelde burgers kunnen dat blijkbaar niet weten en hij verwijst naar de Britse chaos. Nou, ik ben trots op de Britten dat ze die stap hebben genomen, weg van deze door en door corrupte EU (pulsvissers, Oost-Europa, sancties Irak, asielzoekers, waanzinnige vergoedingen, enz). Nederland heeft maar bij één kruisje mogen tekenen om lid te worden en dat is betalen en mond dichthouden. Zullen we nu de Brexit respecteren en over een jaar of vijf beoordelen? Lijkt me veel rechtvaardiger.

A.J. de Brouwer, Goes