’Malheur in de zorg eigen schuld overheid’

De dramatische situatie in de zorg is geen mirakel. Men moet hiervoor bij de overheid zelf zijn, stelt R. Vermeer.

Een direct gevolg van privatisering (het in handen geven van zorgondernemers en beleggers) van behandelcentra, het wegbezuinigen van 1000-en arbeidsplaatsen, mislukte ziekenhuis fusies, de invoer van de totaal mislukte marktwerking, het optuigen van hele contingenten kostbare maar overbodige controleambtenaren en zorgmanagers, de verzekeraar op de stoel van de dokter, het ondermijnen van de 1e lijnszorg (vooral de huisartsengeneeskunde en de uitgeklede geestelijke gezondheidszorg), de afbouw van de poly- trauamopvang, het beperken van opleidingsplaatsen voor specialisten waardoor lange wachtlijsten. En de bouw van overbodige shopping mall ziekenhuizen. Zo nog even doorgaan?

Dat is precies de reden dat de overheid niets doet. Geen idee hoe het verder moet en nu moord en brand roepen over de malheur in de zorg die ze zelf veroorzaakt hebben. De zorgbesteding in NL per inwoner is torenhoog ivg met ons omringende landen, en die bieden wel een prima werkend zorgsysteem.

Dan weet u nu ook waar u vooral niet op moet stemmen. Nederland op z’n retour. Een beschamende vertoning.

