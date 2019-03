’TUI moet verantwoordelijkheid nemen’

Terwijl diverse luchtvaartmaatschappijen deze toestellen aan de grond houden totdat de oorzaak bekend is, doet de TUI-voorlichter het af met: onze piloten weten wat ze doen moeten. Ten eerste slaat deze opmerking nergens op, omdat de oorzaak nog niet bekend is. En ten tweede is zo’n opmerking ongepast t.o.v. de verongelukte piloten en collega’s.

Wij hopen dan ook dat TUI haar verantwoordelijkheid neemt en iets serieuzer met de veiligheid van haar klanten omgaat. Dit zijn kennelijk reisorganisaties die alleen aan hun inkomsten denken.

Bij annuleren wordt er geen cent terug betaald? Eens kijken wat een rechter ervan vindt, want wereldwijd worden er wel toestellen aan de grond gehouden.

Jenny en Piet Steendam