Uitslag stelling: ’Subsidiebrief werkt niet’

Minister Koolmees van Sociale Zaken initieerde het plan om sollicitanten naast een gewone cv ook een overzicht te laten tonen met daarop de mogelijke subsidies bij het aannemen van de persoon in kwestie. Velen vinden dit niet de juiste manier om mensen die langs de zijlijn staan aan werk te helpen „Kandidaten worden geselecteerd op basis van relevante kennis en ervaring en niet op basis van subsidies”, reageert iemand. Sommigen vrezen dat de gezonde werkloze hieronder zal lijden: „Dus als je het geluk hebt om gezond te zijn, wordt je afgestraft bij het zoeken naar een baan?”

De deelnemers zijn verdeeld over de subsidieregelingen die er bestaan voor het aannemen van mensen die moeilijk aan werk komen zoals arbeidsgehandicapten, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en langdurig werklozen. „Subsidie helpt, maar is geen toverwoord.” Ook zijn er nadelen voor de betrokken werknemers: „Mensen met een subsidiebaan hebben een stigma bij hun collega's.” Werkgevers moeten dus op een andere manier worden ondersteund bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. „Het mag niet zo zijn dat een werkgever zich in allerlei bochten moet wringen om iemand aan werk te helpen. Er zijn gewoon combinaties van werk en beperkingen die niet samengaan. Bepaal daarom welk deel van een baan de nu niet-werkende effectief invult en betaal dat percentage als loon. Het UWV vult het verschil aan tussen dat bedrag en het minimumloon.”

Een kwart van de respondenten gelooft wel dat het ’financieel cv’ werkgevers een zetje in de rug kan geven om deze sollicitanten aan te nemen. „In het bedrijfsleven zal het altijd gaan om de rentabiliteit van mensen om je bedrijf financieel gezond te houden, zonder een aantrekkelijke regeling van de overheid gaat dit nooit goed komen.” Een even groot deel is voorstander van een quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking. „Werkgevers verplichten om iedereen een kans te geven. Er zitten altijd mensen tussen die bij nader inzien toch voldoen.” En een ander reageert: „Werkgevers moeten onder druk worden gezet en niet alleen 18-jarigen aannemen met vijf jaar werkervaring.” Tegenstanders zijn fel: „Iemand aannemen om een quotum te halen of een subsidie binnen te slepen is fout. Stop het geld in studiegeld voor scholing en omscholing.”

Zo zouden bedrijven meer leerbanen moeten creëren zodat mensen die werkloos zijn een vak in de praktijk kunnen leren. „Bedrijven verplichten om sollicitanten met een lichamelijke beperking een dag mee te laten draaien, zodat deze mensen kunnen bewijzen dat ze heel veel dingen net zo goed kunnen als anderen”, suggereert iemand. Ook moeten werkgevers creatiever zijn en werk aanpassen als het gaat om werknemers met een arbeidshandicap (60 procent). Iemand anders stelt: „Werkgevers zitten hier niet op te wachten. Daarvoor zijn de lonen te hoog. Ik zie een taak voor de overheid. Neem ze aan en na twee jaar laten doorstromen naar het bedrijfsleven.”