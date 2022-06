Brievencompetitie Brief 2 ’Asielwet moet op de schop’

Nederland is vol! Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen ons land nog geen tien miljoen inwoners telde. We leven nu inmiddels in 2022 en de situatie is nu nijpend, merkt A.W. van den Hoed op.