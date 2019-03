Brief 3 ’D66 zaait verdeeldheid’

Weer een knap staaltje verdeeldheid zaaien onder het volk. Nederland is amper van een enorme crisis bekomen, talloze huishoudens kampen nog met enorme schulden, of de volgende crisis staat al op de stoep. Met vooral geld uitgeven wat er niet is en gezinnen opjagen tot hypotheekverhogingen vanwege de verduurzaming van hun huis. Dat is allemaal niet uitvoerbaar voor huurders, die uiteindelijk wel meebetalen aan deze enorme rekening. Landen als China en India openen de ene kolencentrale na de andere. Met Rob Jetten vernietigt D66 zichzelf. Zo had Hans van Mierlo het niet bedoeld.

Sandra Bronkhorst, Leeuwarden

