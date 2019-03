’May moet zelf vertrekken’

Er kan evenwel later nog gestemd worden over een no-deal Brexit, maar ook dat gaat naar alle waarschijnlijk worden weggestemd. Het valt premier May te prijzen, dat zij bij alle tegenstand die zij heeft ondervonden al niet veel eerder het bijltje erbij neer heeft gegooid. Want zo'n Lagerhuis kun je toch niet meer serieus nemen? Als je niet beter zou weten zou je denken dat je in een tehuis voor gestoorden bent beland. En zelfs de voorzitter van dat Lagerhuis is met hetzelfde sop overgoten. De manier waarmee hij 'orrrrderrrr' in het Lagerhuis wil bewerkstelligen werkt alleen maar op de lachspieren. Als ik May was, dan wist ik het wel: daar wil je toch niet langer meer bij horen en leiding aan geven?

Jan Muijs, Tilburg