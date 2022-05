’Geslacht doet ertoe: niet aan morrelen’

— Volgens Elise van Hoek is geslacht een belangrijk positief ordeningsprincipe en doet het ertoe in regels wetten, beleid, taal en cultuur. „In landen waar zelfidentificatie al praktijk is, komen serieuze problemen naar voren: een biologische man, met penis, noemt zich vrouw en krijgt toegang tot vrouwentoiletten, kleedruimten of gevangenissen. Ongemak bij vrouwen en meisjes, maar ook verkrachtingen zijn het gevolg.”