’Blij met mijzelf’

Nou, ik vind het heerlijk; ik heb geen buienradar nodig om te kijken hoe de bui thuis is. Als ik zin heb in een praatje en een biertje dan ga ik naar het biljartcafé. Ik kan uren thuis in een goed boek zitten lezen zonder gestoord te worden. Als ik om mij heen kijk in een restaurant en op een terras dan zie ik stellen die samen eenzamer zijn dan ik. Dus, ik kijk in de spiegel en zie mijn levenspartner waar ik heel blij mee ben.

Hans Vlaming, Eemnes