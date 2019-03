’Belastingaangifte ingewikkelder’

Want waarom aan de ene kant de BTW verhogen, de belasting op energie verhogen en aan de andere kant de inkomstenbelasting verlagen? Had die verhogingen niet doorgevoerd en de verlaging van de inkomstenbelasting beperkt gehouden. Dan had iedereen precies kunnen zien hoeveel hij of zij nog over zou houden om alle andere kostenverhogingen te betalen. Maar dat zou te doorzichtig zijn geweest. Iedereen zou er toch fors op vooruit gaan was er immers gezegd. Rutte’s uitspraak n.a.v. de sterk verhoogde kosten voor energie was dat hij “enorm baalde van die verwarring”.

De hele operatie van enerzijds de kosten verhogen en anderzijds de burgers een sigaar uit eigen doos presenteren, is niets anders dan verwarring zaaien. Zit net een artikel te lezen van prof. mr. Jos Teunissen waarin hij uitlegt dat Rutte III de belastingen stiekem verhoogt door te rommelen met de inkomensafhankelijkheid van heffings- en arbeidskortingen. Ik begrijp nu waarom ik pas in 2020 bij mijn aangifte over 2019 kan zien hoeveel ik er op ’vooruit’ ben gegaan. Het systeem is zo ingewikkeld dat een normaal mens er niet meer uitkomt. Gelukkig komt 20 maart dichterbij, leuker kunnen we het voor Rutte niet maken, wel gemakkelijker om op te stappen.

George van Balen, Deventer