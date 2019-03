’Leraar verdient meer’

Alleen in de ogen van veel ouders is de maat nu wel vol wat betreft staken. Veel gehoorde kritiek: ik moet wéér oppas voor mijn kind(eren) zoeken. Volgens vader Rob Paulussen zit verbetering in jezelf en niet in een hoger salaris. Is die Paulussen soms vergeten wat een leraar/lerares tegenwoordig allemaal op school moet doen? En in veel gevallen ook nog pro deo. Zo worden gesprekken in de avonduren met ouders niet betaald, worden bijscholingen in eigen tijd niet betaald. En als het om wat voor reden dan ook eens mis dreigt te gaan, dan staan de ouders op de stoep om verhaal te halen bij de desbetreffende leraar/lerares.

Nee, vroeger was een leraar/lerares een heel wat ontspannender baan. Tegenwoordig lijkt het wel of je meer met nevenactiviteiten bezig bent dan met onderwijzen. Ik sta dan ook pal achter de staking en hoop dat de regering eindelijk eens gaat begrijpen dat ook deze leraren/leraressen een beter salaris verdienen dat wat er nu verdiend wordt.

Ronald Kranenburg