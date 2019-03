Debat nodig over nut van senaat

Die wetten worden aangeleverd door de regering en de Tweede Kamer. Het zou een heel goede zaak zijn als ze deze wetten in de Eerste Kamer onafhankelijk, dus zonder politiek motief, zouden beoordelen. Maar dat gebeurt helaas niet.

In een debat op tv met de huidige- en toekomstige voorzitters van partijen in de senaat werd duidelijk toegegeven dat er geen sprake is van onafhankelijke beoordeling. GroenLinks was daar het meest eerlijk in, die zeiden duidelijk dat er natuurlijk ook in de Eerste Kamer politiek werd bedreven. Met andere woorden: partijen in de senaat zullen zelden anders stemmen dan hun collega’s in de Tweede Kamer. Het politieke spel wordt dus twee keer gespeeld. Door een professor op tv werd dit ook duidelijk aangegeven. Die stelde dat de Eerste Kamer anders samengesteld zou moeten worden, dus los van de politiek. Het zou geen slechte zaak zijn om binnen de politiek een discussie op gang brengen over de toekomst van de senaat.

Rien van Ast, Uden