Lafheid en hypocrisie dicteren racismedebat

Jezus was een zwarte man. Hij had haar als wol en bruine voeten, zou er in de Bijbel staan, en daarom was hij zwart. Maar ook niet zomaar zwart, meent een prominente leider van Black Lives Matter in Amerika: Jezus was een zwarte activist die omkwam door staatsgeweld. Dit zei Hawk Newsome, leider van de New Yorkse afdeling van BLM deze week op Fox News.