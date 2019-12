Brief 1 ’Nederland stevent af op val’

Met het klimaatbeleid van dit kabinet op het gebied van CO2, stikstof en de immigratie. Nederland is hard op weg naar 19 miljoen inwoners in 2039. Al deze immigranten kost de Nederlandse samenleving en dit kabinet miljoenen per jaar. De IND is niet in staat om immigranten terug naar eigen land te sturen. Nederland stevent af op een catastrofe.

A. de Vos

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: