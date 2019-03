Kernafval blijft probleem

Toegegeven, gedurende de jaren van productie van stroom met kernenergie, wordt er geen CO2-uitstoot uitgestoten. Maar in de aanloop van de kerncentrale (bouw en start) is er een gigantische uitstoot. Ook tijdens de afbouw is er een gigantische uitstoot. Over de verwerking van het afval (radioactief) is men nog niet uit. De bouw van ruimten ervoor vergt een gigantische uitstoot van CO2. De afval moet duizenden jaren bewaakt worden. Ik denk dat dit miljarden kost. Nu de voorstanders voor kernenergie ompraten, dat valt niet mee.

Roy Snabilié, Marknesse