Brief 2 ’Klimaatregels gelden niet voor elite’

De nieuwe Volt-senator Eddy Hartog is zo'n persoon die ’ontheffing’ heeft voor de klimaatrestricties. Hij woont in Brussel,is al ingezetene in Ierland vanwege de Ierse afkomst van zijn vrouw en werkt in Den Haag. Vanwege zijn werkzaamheden blijft hij wonen in Brussel en dat levert hem 16.000 euro p/jaar op (reiskosten) plus 3600 euro per jaar aan onkostenvergoeding, uiteraard vrij te besteden en daar bovenop het vaste salaris van 34.000 euro per jaar. Saillant detail, hij reist wat af en doet dat zeker niet op de fiets. Eliteontheffing?

Mevr.Brugman, Lelystad

