’Woningbouw van slechte kwaliteit’

Aan kwaliteit werd niet gedacht maar de aantallen waren belangrijk. Die huizen van toen zijn nu bijna allemaal weer gesloopt of totaal gerenoveerd. Nu 60 jaar later, dient hetzelfde probleem weer aan, woningnood. De overheid wil nu weer een noodgreep doen, om per jaar 15.000 flex-woningen neer te zetten. Deze woningen, met een verwachte levenstijd van 15 jaar zullen als getto’s aan de rand van steden verrijzen. Het probleem word hiermee niet opgelost, maar een decennia of twee vooruit geschoven. Een korte termijnvisie en over een jaar of 20 zien we wel weer; wie dan leeft wie dan zorgt.

Rob Koelewijn, Lisse