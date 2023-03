’Pensioenmaatregel Frankrijk te abrupt’

We kunnen dan ook vaststellen dat dergelijke maatregelen de Fransen diep raken. Maar laten we wel zijn, de pensioenleeftijd gaat naar 64 jaar daar kunnen we hier alleen nog maar van dromen. Misschien had president Macron de verhoging ook in stappen van drie maanden moeten invoeren, in één klap 2 jaar erbij is fors ook al kom je dan nog maar op 64 jaar uit.

Jan Pronk, Beverwijk