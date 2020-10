Op de heenweg slapen we dan altijd in de buurt van Dijon. Die kamer boek ik altijd zo goedkoop mogelijk. Dat betekent zonder recht van retour bij annuleringen. Door de coronacrisis ging de Tour for Life dit jaar helaas niet door.

Ik heb de kamer toch geannuleerd met opgave van reden. Tot mijn stomme verbazing heeft hotel Kyriad-Dijon Est Quetigny mij het geld toch terugbetaald. Dat vind ik nou erg leuk en schappelijk van deze organisatie.

Liz van Rijswijk