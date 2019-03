’Keuzes in de zorg noodzaak’

Daarin maken de meeste zorgverzekeraars terecht geen onderscheid bij een vergoeding. Wat natuurlijk wel een punt van discussie blijft is of een dergelijk onderzoek en / of behandeling betaald zou moeten worden door de zorgverzekeraar. Tenslotte is het wel of niet krijgen van een kind geen ziekte en moet dit ook vooral niet worden. De alsmaar oplopende kosten van onze zorg zou ons moeten dwingen om steeds kritischer naar bepaalde situaties te kijken en keuzes te maken. Want anders betalen we binnen no-time 500 euro per maand voor onze zorg.

Jan Pronk, Beverwijk