Betere aanpak stalbranden

Het lijkt mij dat menig stalbrand komt door stof in de ventilatoren. Dat is brandgevaarlijk maar zorgt ook voor een slechte afzuiging. Let wel, in de stallen is vaak tot 5% methaangas aanwezig, waardoor een vonk voldoende is om de zaak in brand te zetten. Het vonkje kan ontstaan op velerlei manieren. Nee, de boer rookt niet. Neemt zijn maatregelingen. Een steentje in de klomp of onder de laars? Vul maar in. Hoe dan ook, de stalbranden zijn uiteindelijk de schuld van de politiek. Die moet betere regels opstellen.

Henk Terpstra,

Fochteloo