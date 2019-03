Uitslag Stelling: Onderwijs kapot bezuinigd

Vakbond CNV doet niet mee met deze staking die door de FNV georganiseerd is; CNV wil eerst de lopende onderhandelingen afwachten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het hele onderwijs staakt, van basisschool tot universiteit. En, geen toeval dat de staking zo is gepland dat die nog plaatsvindt voor de Provinciale Staten-verkiezingen. Onderwijs moet bovenaan de lijst komen.

Hoewel 49% van de respondenten denkt dat staken geen invloed hierop heeft. „De tijd van praten met dit kabinet is voorbij, ze willen niet luisteren dan maar voelen!”, foetert een deelnemer. Een ander stelt zelfs: „Er zijn geen lopende onderhandelingen, CNV. Het gaat om het geld (40 miljoen) dat al is toegezegd, naar voren te halen. Mooie stunt van minister Slob, zo voor de verkiezingen.”

Een docent meent: „Staken helpt niet. Breng de autoriteit van de leerkracht weer terug, leerlingen moeten weten dat niet alles zomaar kan. En de ouders buiten de school houden.”

Opvallend is dat het percentage voor- en tegenstemmers gelijk is als het gaat om meer loon. Iemand reageert: „Leraren staken elk jaar. En elk jaar voor meer geld. Chantage mag niet beloond worden. Misschien minder staken en werken aan een beter imago van de ontevreden leraar? Vind je het gek dat er een terugval van het aantal leraren is.” Een ander stelt: „Continu klagen helpt niet. En er is geen baan met zo veel vakantiedagen en relatief zo veel salaris. Want laten we eerlijk zijn: in het bedrijfsleven verdienen ze geen 1800 euro voor een driedaagse werkweek.” „Alles wordt door elkaar gehaald”, foetert een deelnemer. „Wat willen ze nou? Meer verdienen, meer collega’s of minder verantwoordelijkheid en (nog) minder werken?”

„Belachelijk”, raast een ander, „is dit nu opvoeden, krijg mijn zin niet dus ga ik staken?! Mooi voorbeeld voor de jeugd!” En: „Alsof meer salaris de werkdruk naar beneden haalt.”

Een deelnemer: „Ik wil graag omgeschoold worden, maar als bijstandstrekker moet je alles zelf betalen. Voor meer leraren moet je ook investeren.” Er blijkt genoeg geld in de potten van de onderwijsinstellingen te zitten, zo heeft econometrist Hans Duijvestijn vastgesteld. Een deelnemer smaalt: „Geld oppotten en klagen, verwend zijn ze.”

„Niet zo zeuren, gewoon je werk doen, zoek anders een andere baan.” Iemand schampert: „De salarissen zijn hoog genoeg. Daarnaast is de werkdruk in andere bedrijven ook hoog, ze moeten niet zo drammen.” Maar, de meerderheid is het over eens: de werkdruk moet lager. „Onderwijs is de basis voor de toekomst van je kinderen, help de leraren!” Iemand suggereert: „Dit is noodzaak, het lerarentekort is nijpend, geen dag maar minimaal een week staken.” Een ander: „Het onderwijs is erg belastend werk geworden, zeker door instroom van andere culturen, dat kan zenuwslopend zijn.” En: „Het onderwijs is kapot bezuinigd dus alles is nu geoorloofd.”

„Meer salaris, verlaagde werkdruk, maakt niet uit, kijk eerst eens naar de ouders die hun kinderen niet opvoeden, daar gaat het fout. Ouders: Voed je kroost op!”