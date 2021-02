’Nog veel vragen bij onderzoek Wuhan’

En dan komt het goed uit om gewoon de beweringen van Peking over te nemen en geen lastige vragen te stellen over de ‘verdwenen’ klokkenluiders, over de regio waaruit Chinese arbeiders naar de Noorditaliaanse kledingfabrieken werden overgevlogen, over het aanvankelijk verzwijgen van de eerste ziekenhuisopnamen, over de activiteiten die in de laboratoria van Wuhan plaatsvonden en over het niet toestaan van een volledig onderzoek.

Want uit welke landen kwam dan het besmette bevroren vlees dat kennelijk – ondanks ontdooien en verhitten – vooral rond Wuhan met fatale gevolgen zou zijn gegeten? En van welke dieren was dit afkomstig? Of wanneer werden die boeren en slachterijen in exporterende landen gewaarschuwd?

L.J.J. Dorrestijn