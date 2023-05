Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Uitholling onderwijs verder versterkt

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Het niveau van het onderwijs holt achteruit, dat constateren ouders, leraren en universiteiten. Ouders zien dat op middelbare scholen lessen uitvallen en er te meer aandacht voor kernvakken als wiskunde en Nederlands kan zijn. Docenten signaleren dat het eindexamen in de loop van de jaren makkelijker is geworden. Iets wat in het hoger onderwijs wordt beaamd, zij hebben te maken met een ’forse niveaudaling’ van studenten.