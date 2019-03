’De ene leugen wordt op de andere gestapeld’

De klimaatmaatregelen zijn doorberekend en komen er grofweg op neer, dat de burger niet zo hard in zijn portemonnee zal worden geraakt dan eerst werd verondersteld. Dat wil men ons althans in elk geval laten geloven. Nee, het is ditmaal de industrie, die de bal krijgt toegespeeld en die het gelag gaat betalen.

Maar laten we vooral niet vergeten, dat dit naar buiten komt net voor er op 20 maart verkiezingen worden gehouden. Toeval? Want wat de laatste tijd uit Den Haag naar buiten komt is allemaal electoraal doordacht om de burger in slaap te sussen.

Maar dan vergissen onze regeerders zich toch danig in onze goedgelovigheid als ze denken dat ze ons met een kluitje het riet in kunnen sturen. We zijn nog niet vergeten, dat ons was beloofd dat iedereen er op vooruit zou gaan. We weten inmiddels wel anders. Het bleek dé grootste leugen van het jaar te worden.

En ze flikken het nu wéér! De lasten worden -als we dat tenminste voor even moeten geloven- dan weliswaar bij de industrie gelegd, maar komen wel als een boemerang bij de burger op zijn bord terecht. Daar weten ze namelijk ook wat doorberekenen is!

Met zo'n regering raak je alleen nog maar verder van huis. Maar ééns komt de afrekening! En daar hou ik me maar aan vast.

Jan Muijs, Tilburg